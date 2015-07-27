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الإتحاد المصري للمعاقين يصمم أطول علم مصرى يحمل اسم شهيد محافظة الأقصر

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أعلن مسئولو الاتحاد المصرى للمعاقين ومؤسسة 2020، عن البدء فى جمع توقيعات أهالى محافظة الأقصر ومركز إسنا على وجه الخصوص، لتصميم أطول علم مصرى سيتم إهداؤه للرئيس عبدالفتاح السيسى قبل افتتاح قناة السويس الجديدة.

من جانبها، صرحت ميرفت السمان رئيس اتحاد لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة ومنسق المبادرة أن كل محافظة سيكون لها نصيب من العلم تجمع عليها توقيعات الأهالى، مشيرة إلى أن الجزء الخاص بمحافظة الأقصر سيحمل اسم الشهيد النقيب مصطفى حجاجى ابن قرية الشغب بمركز إسنا الذى استشهد ثانى أيام عيد الفطر خلال الاشتباكات مع العناصر الإرهابية بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

وأشارت السمان إلى أن مبادرة أطول علم مصرى على مستوى العالم ينفذها اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة 2020 بهدف تصميم أطول علم مصرى على مستوى العالم، حيث يبلغ طوله 3 كم وعرضه 4.2 مترا بإجمالى مساحة قدرها 12 ألف مترا و150 سم من القماش، وسيكون علم تجميعى من الـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية بواقع 450 مترا لكل محافظة، قائلة: "هذا العلم سوف يضم 1000 توقيع من الأشخاص ذوى الاعاقة بكل محافظة وسوف يتم اهدائه للرئيس عبدالفتاح السيسى قبل افتتاح قناة السويس الجديدة للتعبير الرمزى عن مشاركة جميع الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية فى هذا الافتتاح التاريخى للقناة الجديدة، كما يعتبر هذا العلم هو الأطول على مستوى العالم وسوف يتم التقدم به لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية".
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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