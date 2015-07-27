ننشر أسماء الطلاب المقبولين باختبار القدرات بـ"فنون جميلة الإسكندرية"

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والطلاب اللائقين فى اختبارات العمارة والفنون للالتحاق بالكلية فى العام الدراسى الجديد.

وقال أحمد شحتوت، القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب فنون جميلة، والمشرف على اختبارات القدرات، إن مستوى الطلاب المتقدمين لامتحان القدرات هذا العام متميزة، نظرا لتوفير مجموعات تؤهل الطلاب لامتحان القدرات فى الفنون والعمارة.

وأضاف أنه بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى سيتم إخطار الكلية من قبل مكتب التنسيق بالطلاب المقبولين فى المرحلة الأولى لتقديم الأوراق اللازمة لدخول الكلية من الطلاب الجدد.



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