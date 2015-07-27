إلغاء ترخيص 16 مشروعا بالمنطقة الصناعية فى أسوان لعدم جدية أصحابها

قررمحافظ أسوان مصطفى يسرى الموافقة على تخصيص أراض لـ 12 مشروعا حرفيا وبيئيا وغذائيا وميكانيكيا وكهربيا بالمنطقة الصناعية بالعلاقى وذلك باستثمارات 43 مليون جنيه، مما يساهم فى توفير 251 فرصة عمل، وإعطاء مهلة لمدة 3 أشهر لـ18 مشروعا آخر لتوفيق أوضاعها والانتهاء من استخراج كافة التراخيص اللازمة، بجانب إلغاء ترخيص 16 مشروعا، لعدم الجدية فى الالتزام بالبرنامج الزمنى لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى توجيه إنذار بالسحب لعدد 8 مشروعات لسرعة استكمال إجراءات تراخيصها.

جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، برئاسة محافظ أسوان، كما وجه المحافظ مسئولى المنطقة الصناعية بالمرور الميدانى المستمر على كافة المشروعات للوقوف على عدد العمالة داخل كل مصنع أو مشروع استثمارى، على أن يتم إخطار مديرية القوى العاملة فى حال عدم التزام أصحاب هذه المشروعات بتشغيل العمالة المطلوبة من الشباب طبقاً لدراسات الجدوى المقدمة ، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال مخالفة ذلك للواقع الفعلى، مشدداً على ضرورة سحب تراخيص الورش الحرفية من غير الجادين وتوقيع الغرامات الفورية والحجز الإدارى عليها بعد توجيه إنذار للمخالفين، بجانب قيام مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعامل السريع مع أى كسور فى خطوط المياه أو الصرف بالمنطقة الصناعية لتفادى انقطاع المياه وعدم توقف العمل بالورش الصناعية والمصانع الصغيرة والمتوسطة حيث كان قد تم الانتهاء من بعض كسورات شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وجار إصلاح الباقى، كما أنه سيتم توصيل خط رئيسى من الخزان العلوى للمنطقة العلوى والذى يسع 5 آلاف م3 من مياه الشرب.