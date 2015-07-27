تحصين 38755 طائرا من الأنفلونزا وإجراء اختبارات لكشف المرض

أكد الدكتور مجدى أبو الليل، وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية، أن المديرية بدأت حملتها لمكافحة فيروس أنفلونزا الطيور، لمنع انتشاره والتقليل من خطورته.

وقال أبو الليل، فى تصريحاتٍ له، إن المديرية مسحت فور ورود النتيجة بإيجابية العينات المرسلة للفحص بمعامل وزارة الزراعة، جميع طيور المواطنين بمركز الباجور، وإعدام الطيور، وتطهير مكان الإصابة، وتحصين حلقى لدائرة نصف قطرها 9 كم.

وأشار وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية إلى أنه وجود برنامج لتحصين الطيور بمراكز منوف، وقويسنا، وأشمون، وتحصين 13140 دجاجة، و8155 بطة، و1176 إوز، و862 رومى، ويتم الآن التحصين بمركزى شبين الكوم، والباجور، وأن إدارة الصحة العامة بالمديرية، تجرى اختبارات للحيوانات بدائرة المحافظة، للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية التى تصيب الإنسان والحيوان.

وأوضح أبو الليل، وجود اختبارات اكتشاف مرضى السل والبروسيلا، بمراكز، شبين الكوم بناحية شنوان، والباجور بناحية تلوانه، وتلا بناحية كفر صناديد، وبركة السبع بناحية كفر عليش، وأشمون بناحية أشمون، والشهداء بناحية بشتامى، وقويسنا بناحية مصطاى، ومنوف بناحية الحامول، والسادات بناحية جبل الخطاطبة.