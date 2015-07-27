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اقرأ فى العدد الأخير لـ"صدى الجامعة" تفاصيل أزمة التعليم المفتوح بالفيوم

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر الموقع عدد مجلة "صدى الجامعة" الأخير، والتى تصدر عن جامعة الفيوم، إذ أبرزت المجلة فى غلافها حوارًا مع الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، تحدث خلاله عن أزمة طلاب التعليم المفتوح دفعة 2011.

وأكد الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، أنهم كانوا يستحقون الالتحاق بالتعليم النظامى، وأنه لن يسمح للأمن بمنع طالب التعليم المفتوح من دخول الجامعة فى أى وقت ومن أى باب.

وأبرزت المجلة أيضًا حوارًا مع المستشار وائل نبيه مكرم، محافظ الفيوم، تحت عنوان: "صدى الجامعة تحاور المستشار وائل نبيه محافظ الفيوم.. أصغر محافظ فى : الفيوم من أغنى محافظات مصر".

ومن أبرز موضوعات المجلة


>- صدى الجامعة تكشف تاريخ ونشأة الفيوم وتسميتها ومعالمها السياحية
>- مستشفيات .. الداخل مفقود والخارج مولود
>- نظام تنسيق الجامعات يطيح بأحلام طلاب الثانوية العامة
>- صدى الجامعة تكشف الحياة الخاصة للمشير طنطاوى
>- كلية طب الفيوم فى "الزهايمر"
>- الفتاة.. ضحية التحرش متهمة دائمًا
>- "التوك توك" سبوبة الغلابة وصداع الحكومة
>- البطالة فى الشباب.. هم بالليل وفراغ بالنهار
>- سوق نخاسة اسمه الزواج المبكر
>- صدى الجامعة تكشف أعضاء لجان تحكيم فى برامج المسابقات
>- مراسلو الفضائيات.. مظاليم التوك شو
>- صدى الجامعة تخترق بيزنس نجوم الكرة خارج الملاعب

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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