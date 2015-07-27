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محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بغلق مركز تعليمى غير مرخص

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محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بغلق مركز تعليمى غير مرخص محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بغلق مركز تعليمى غير مرخص
أصدر الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية القرار رقم 606 لسنة 2015، الخاص بغلق مركز تعليمى يعمل بدون ترخيص، بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية.

وأكد الدكتور سمير النيلى، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، رفع تقارير دورية إلى محافظ الإسكندرية، عن المراكز التعليمية التى يجب إغلاقها، ليصدق على قرارات الإغلاق، ثم تنفذ مديرية الأمن قرار الغلق.

وأشار المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم، إلى أن المديرية تشن حملات تفتيشية دورية، لمتابعة تلك المراكز، التى يجب أن تكون حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.

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