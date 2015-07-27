بالصور.. وزيرة القوى العاملة تعقد لقاء مع أهالى القصاصين بشأن مشاكلهم

عقدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية لقاء مع بعض المواطنين أثناء افتتاح مكتب القوى العاملة الجديد بالقصاصين.

واستجابت وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال اللقاء لبعض مطالب المواطنين، فيما استجاب المحافظ لبعض مشاكلهم، وعقب انتهاء اللقاء، أهدى مدير عام القوى العاملة بالإسماعيلية، درعًا للوزيرة، وآخر للمحافظ.

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