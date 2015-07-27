عبد النور: وفد روسى يبدأ زيارة لمصر لاختيار موقع المنطقة الصناعية الروسية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن وفدًا روسيًا من وزارة الصناعة والتجارة الروسية برئاسة أليكساندر تولباروف مسئول العلاقات الاقتصادية الخارجية بالوزارة بدأ زيارة مهمة لمصر تستمر 4 أيام، لاختيار موقع المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

ويرافق الوفد أكثر من 20 شركة من كبريات الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار فى السوق المصرية والعاملة فى مجالات النقل والمعدات الزراعية، الطيران المدنى، الصناعات الثقيلة، بناء السفن، الطاقة، والاتصالات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتى تنفيذًا لنتائج الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الشهر الماضى مع الجانب الروسى عقب المباحثات التى أجريت مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى.

وأشار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة فى بيان له اليوم الاثنين، أن هناك اهتماما مشتركا من البلدين لتفعيل وتوسيع مجالات التعاون وتحقيق انطلاقة كبيرة نحو تعاون اقتصادى وصناعى مثمر وبناء يرتكز على إقامة العديد من المشروعات المشتركة ويجذب المزيد من رؤوس الأموال الروسية للاستثمار فى مصر، ويعمل على تنمية وتنشيط التجارة البينية بين مصر وروسيا.

وقال عبد النور أن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها تشمل صناعات غذائية وهندسية منها صناعة السيارات والمعدات والآلات وصناعة السفن والقاطرات وغيرها من الصناعات الأخرى، لافتا إلىأان إقامة هذه المنطقة الصناعية ستساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حركة الصناعة والتجارة كما ستسهم فى توسيع آفاق الاستثمار بين البلدين.

ومن جانبه أشار المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها ستكون بنظام المطور الصناعى، حيث قام الوفد أمس بزيارة لمنطقة شمال عتاقة وميناء الأدبية والذى يقع بالقرب من موقع المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها فى تلك المنطقة للإطلاع على الخدمات واللوجيستيات التى يوفرها الميناء للمناطق الصناعية المحيطة، كما تفقد الوفد خلال زيارته إلى محافظة السويس المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" للإطلاع عليها كأحد التجارب الاستثمارية الناجحة فى مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية انه من المقرر أن يقوم الوفد بزيارة إلى منطقة كوم اوشيم شمال الفيوم يرافقه وفد فنى من الهيئة لتفقد موقع آخر مقترح للمستثمرين الروس لإقامة المنطقة الصناعية داخل هذه المنطقة، والإطلاع على المزايا الاستثمارية بالمنطقة، لافتا الى أن وفد رفيع المستوى من سفارة روسيا الاتحادية قد قام مطلع هذا الشهر بعقد مباحثات مع هيئة التنمية الصناعية بشأن مقترح انشاء منطقة صناعية روسية بمنطقتى شمال عتاقة وشمال الفيوم، وقد ابدى الوفد اعجابه بالمزايا والحوافز الاستثمارية المتاحة وكذلك المواقع المقترحة لإنشاء المنطقة الصناعية , وبناء على ذلك قامت الحكومة الروسية بإرسال وفد من رجال الصناعة الروس من مختلف المجالات الصناعية لزيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة.