إصابة 17 شخصًا في انقلاب أتوبيس في طريق الزعفرانة بالبحر الأحمر

أُصيب 17 شخصًا بإصابات متفرقة في انقلاب أتوبيس بطريق “الزعفرانة- الكريمات”، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفي رأس غارب لتلقي العلاج.

كان الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب أتوبيس نقل عام قادم من اسيوط للسويس بالكيلو 140 طريق الزعفرانة الكريمات، بسبب انفجار أحد الاطارات.

وأُصيب 17 راكبًا بإصابات متفرقة، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف الموجود بالطريق لموقع الحادث، ونقلهم لمستشفى رأس غارب لإنقاذهم، وتلقي العلاج وجار تحديد بيانات المصابين.