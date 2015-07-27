فى إنتخابات غدأ..نقابة المهن الموسيقية تدخل مرحلة «مفترق الطرق»

كتب – مصطفى حمزة:

“مفترق الطرق” .. هو العنوان الغالب على أنتخابات مجلس إدراة نقابة المهن الموسيقية ،والمقرر إجرائها غدا الثلاثاء 28 يوليو بالمسرح العائم بالمنيل،ويتنافس فيها على مقعد النقيب المطرب هانى شاكر، والموسيقار منير الوسيمى ، والنقيب الحالى والأكثر إثارة للجدل مصطففى كامل.

ويعود تاريخ النقابة إلى عام 1942 ،،عندما فكرت أم كلثوم فى جمع شمل أبناء المهنة،خاصة مع إنتشار موضة ضم عازفين أجانب بالفرق، فطلبت عقد اجتماع مع كل الموسيقيين والعازفين الذين يعملون في مجال الموسيقي ، ووصل عدد حضور الأجتماع إلي مائة وستين موسيقيا وملحنا وموزعا من جميع الفرق الموسيقية في مصر.

وعرضت أم كلثوم، في هذا الاجتماع فكرة إنشاء أول نقابة حكومية للمهن الموسيقية من المصريين،بهدف رعاية مصالحهم ماديا وصحيا واجتماعيا ،وهو ما رحب الجميع به،وأكدوا عليه فى إجتمعهم الموسع يوم 11 نوفمبر عام 1942 ،بالإعلان عن تشكيل أول مجلس إدارة لنقابة المهن الموسيقية ،وتكون وقتها من أم كلثوم إبراهيم ،فتحية أحمد ،حياة محمد، ،ورياض السنباطي ،زكريا أحمد ،محمد القصبجي،صالح عبدالحي ،فريد الأطرش،عزيز عثمان ،إبراهيم حجاج ،محمد عبده صالج ،أحمد الحفناوي ،على أن يكون كل من عبدالحليم علي والسيد الحملاوي مراقبين ماليين لحسابات النقابة.وفي اليوم نفسه، تم إنتخاب أم كلثوم كأول نقيب للموسيقيين المصريين ، ولم ينته الاجتماع إلا بعد أن أرسل الأعضاء الحاضرون برقية إلي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل نقابتهم واختيار كوكب الشرق رئيسة لها.

وعلى مدار العامين أستمرت إجتماعات النقابة بحضور مجلس الإدارة بصفة يومية ،إلي أن صدر القرار الرسمي بتشكيلها برقم 123 لسنة 1944 وبرئاسة أم كلثوم إبراهيم ،وبناء علي قرار الجمعية العمومية تم اختيار الموسيقار محمود الشريف وكيلا للنقابة.

> أما تاريخ النقابة مع الصراعات فبدأ مع رفض الموسيقار محمد عبد الوهاب لفكرة ان تكون على رأس النقابة “سيدة” ،حتى وأن كانت أول من سعى لتأسيسها ،وعند إجراء الانتخابات الرسمية التي كانت في سرية تامة، فشل موسيقار الأجيال فى الحصول على نسبة أصوات تفوق ما حققته “ثومة” ،وبالفعل نجحت فى ان تكون أول مؤسس ورئيس لأول نقابة حكومية للمهن الموسيقية في الوطن العربي.واحتفظت به لسبع دورات متتالية.قبل أن ينجح “عبد الوهاب” عام 1955 فى الحصول على منصب النقيب،وتحويلها إلى نقابة مستقلة وليست نقابة عمالية تابعه لوزارة الشئون الاجتماعية،

> وكان من حسن حظ “أم كلثوم ” أن تستمر رئاستها للنقابة لسبع دورات متصله ،بينما أستقال “عبد الوهاب ” بعد توليه المنصب بعام واحد ،ولم يكمل خليفته الملحن عبد الحميد عبد الرحمن مدة العامين ، حيث أصدرالزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 قرارا بحل جميع النقابات وإعادة تشكيلها من جديد.

عام 1978 نجح الموسيقار صلاح عرام فى إقناع المهندس سيد مرعي، الذي كان رئيسا لمجلس الشعب وقتها بإصدار قرار عودة النقابة، ليتولى منصب النقيب الموسيقار وقتها الفنان أحمد فؤاد حسن، ومن بعده جاء صلاح عرام نفسه، ولم تكن فترة صراعات قوية وقتها.

> وعلى الرغم من تولى الموسيقار حلمى أمين لمنصب النقيب لثلاث دورات متتاليه بأواخر الثمانينات،إلا أن النقابة فى عهده شهدت مشاكل عديدة وقضايا لا حصر لها،وكان من بين خصومه فى بعضها كل من صلاح عرام،وحسن أبو السعود الذى نجح خلال توليه المنصب بالفترة من 2004 وحتى 2007 فى حل الكثير من المشاكل،والتغلب على معارضيه ،مرورا بمحاولة حرق المقر بشارع شريف بوسط القاهرة.

ومن بعد أبو السعود تولى المنصب منير الوسيمي، والذي شهدت فترة ولايته العديد من الصراعات والاتهامات بالتربح، وبعد ثورة 25يناير2011، تم حل مجلس النقابة وتولى المنصب الفنان إيمان البحر درويش،لكنه فشل فى إحتواء المشاكل التى واجهها ،وتصاعد الموقف حتى وصل لمرحلة تبادل تقديم البلاغات بينه وبين زملائه بمجلس الإدارة ،إلى ان تم سحب الثقة منه.

عام 2013نجح مصطفى كامل فى ان يكون نقيبا للموسيقيين، ورغم ذلك بدات من اليوم الأول تطارده المشاكل ،وأنسحب من عضوية مجلسه المطرب هشام عباس، وتلى ذلك القضايا التى دخلها مع العديد من الفنانين ،ومنهم إكتشافه “سعد الصغير”،وعلى المستوى السياسى تباينت مواقفه من النقيض للنقيض، فبعد نجاحه خاطب الرئيس الأخوانى المعزول “محمد مرسى” قائلا له “أنت إختيار ربانى ،وأنا أبنك”، وعقب قيام ثورة 30يونيو كتب ولحن اغنية “تسلم الأيادى” .!..ومابين صدور أحكام قضائية عزل “كامل”،وأخرى تعيده للمنصب ظلت النقابة والموسيقيون حائرون يبحثون عن طوق النجاة..هو مايجعل انتخابات الثلاثاء 28يوليو صاحبة الكلمة فى مستقبل النقابة لسنوات قادمة.