المشيخة الصوفية ترحب بقرب افتتاح مشروع قناة السويس الجديد

رحبت المشيخة العامة للطرق الصوفية – فى بيان لها اليوم – بقرب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة رسمياً بعد أيام قليلة.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية، وشيخ مشايخها فى تصريحات له، أنه تبقى أيام قليلة تفصلنا عن حلم تحول إلى حقيقة، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة عقب اصداره تعليمات بالانتهاء من هذا المشروع الكبير خلال عام واحد فقط، مما دفع الغرب إلى الاعتقاد أن هذا مستحيلا أشبه بمعجزة ولكن دائما المصريون يصنعون المعجزات فى الحرب والسلم والتنمية.

وأوضح أن من ظن من الخونة وأعداء الوطن أن هذا المشروع سيفشل خيب الله عزوجل ظنهم وتحول الحلم الى حقيقة بفضل القيادة المصرية الحكيمة، وبسواعد ابناؤنا من المصريين ومن قواتنا المسلحة وبفضل دعم الشعب المصرى لهذا المشروع ماديا كان أو معنويا.

وطالب القصبى فى ختام بيانه الرئيس السيسى بالاعلان، عقب افتتاح هذا المشروع الضخم، بسرعة الإعلان عن تدشين مشروعات جديدة من أجل بناء مصرنا الجديدة، والتى ستحضن أبناؤها وستلفظ أعداؤها.