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وقف دعوى بطلان بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان لحين فصل الدستورية

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وقف دعوى بطلان بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان لحين فصل الدستورية وقف دعوى بطلان بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان لحين فصل الدستورية
قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، وقف الدعوى المقامة حسن سرحان حسانين المحامى وكيلًا عن عمال شركة أسمنت حلوان، والتى تطالب ببطلان بيع الشركة للشركة السويسرية "أسيك" وعودتها إلى الدولة، تعليقيا لحين الفصل فى المحكمة الدستورية العليا.

وقدم دفاع العمال كل المستندات إلى هيئة المحكمة، فى الدعوى التى حملت رقم 31375 لسنة 65ق، التى تثبت أن عملية البيع مشوبة بعوار قانونى فادح، لأن رأس مال الشركة القائمة بالشراء وهى الشركة العربية السويسرية للهندسة (أسيد) لم يتعد 25 مليون جنيه، فى حين أنها دفعت أثناء إتمام التعاقد مبلغًا قيمته 1.3 مليار جنيه.
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