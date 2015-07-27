جنايات سوهاج تقضى بسجن عاطل 3 سنوات لاتجاره فى الأقراص المخدرة

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "رجب.ع.أ" عاطل ومقيم مركز أخميم بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس محمد على، وعضوية المستشارين محمد جمال عبد الشافى ومحمد فوزى، بأمانة سر محمود سيد ورامى قلته.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز أخميم عندما وردت المعلومات لضباط المباحث من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، بدائرة المركز وترويجه على عملائه، وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة "ترامادول" وسلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.