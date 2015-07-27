إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز طهطا بسوهاج

وقعت مشاجرة اليوم الاثنين، بين عائلتين بدائرة مركز طهطا استخدم فيها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارا من رئيس مبحث مركز طهطا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بنجع عبد الدايم التابع لقرية الشيخ مسعود - دائرة المركز، حيث تبين من الفحص أنها بين كل من "طرف أول عائلة العفينات" وهم 10 أشخاص "جارٍ ضبطهم"، وبين طرف ثان عائلة عبد الدايم وهم 10 أشخاص بينهم 4 مصابين وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وتبين قيام الطرفين بإطلاق الأعيرة النارية فيما بينهما على أثر خلافات سابقة بينهما، وبسؤال الطرف الثانى أتهم الطرف الأول بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم وعثر بمكان المشاجرة على عدد "13" فارغ عيار 7.62 × 39 وعدد "1" فارغ خرطوش.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم خلف عبد اللطيف محمد السيد وضبط إحضار الطرف الأول وكل من كمال قبيصى وإسماعيل عبد اللطيف محمد عبد الدايم وعلى أحمد محمد سيد ومهدى محمد سيد وإبراهيم مهدى محمد ونصر الدين محمد وزيدان محمد عبد الدايم، وكذلك الأسلحة المستخدمة فى الواقعة وطلب المدعوه سدر مهدى محمد لجلسة تحقيق.