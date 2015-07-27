برنامج لإجازة قصيرة في "كراكوف"

هل ترغبين بقضاء إجازة قصيرة وممتعة؟

"سيدتي نت" يقدم لك برنامجاً سياحياً مقتصراً على أيّام ثلاثة، في "كراكوف" البولندية:

اليوم الأول

_ العاشرة صباحاً: جولة في "المدينة القديمة"، للتعرّف إلى صروحها الأثرية.

_ الثانية من بعد الظهر: غداء في أحد مطاعم "المدينة القديمة".

_ الرابعة من بعد الظهر: جولة تسوّق.

_ السادسة مساءً: استراحة في الفندق.

_ الثامنة مساءً: حضور أحد عروض مهرجان الموسيقى التقليدية في "كراكوف"، المهرجان الذي يعتبر أبرز احتفال عالمي مخصّص للموسيقى التقليدية في "كراكوف".

اليوم الثاني

_ العاشرة صباحاً: رحلة ممتدة على يوم إلى "زاكوباني"، المدينة المزدهرة، التي تقرب من الحدود السلوفاكية، ومن المتنزه الوطني لجبال "تاترا".

كانت هذه المدينة تتمركز وسط غابة من الأشجار خلال القرن السابع عشر، من ثمّ تحولت إلى مركز ثقافي بولندي إبان القرن التاسع عشر.

اليوم الثالث

_ العاشرة صباحاً: رحلة لاكتشاف منجم "فيليتشكا" للملح، المكان الذي كان دوّن في سنة 1978 على لائحة "اليونيسكو" للتراث العالمي للانسانية، مع الإشارة إلى أن المكان مزدان بالمنحوتات.

_ الواحدة والنصف من بعد الظهر: استراحة غداء.

_ الثالثة من بعد الظهر: استراحة في الفندق.

_ الثامنة مساءً: عشاء في أحد مطاعم "المدينة القديم"، وحضور عرض فلكلوري.

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