وفاة بوبي كريستينا براون إبنة ويتني هيوستن بعد 6 أشهر من المعاناة
الإثنين 27-07-2015 13:09
توفيت الشابة Bobbi Kristina Brown الابنة الوحيدة للمغنية الراحلة Whitney Houston، بعد 6 أشهر من إصابتها بأضرار جسيمة في المخّ، عن عمر ناهز الـ22 عاماً.
وقد أكدت العائلة خبر الوفاة، وذكرت أن Bobbi رحلت بسلام بين عائلتها يوم الأحد في 26 تموز/ يوليو، وذلك بعد 3 أعوام فقط من رحيل والدتها النجمة العالمية Whitney Houston عن عمر ناهزالـ48 عاماً.
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