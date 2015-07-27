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وفاة بوبي كريستينا براون إبنة ويتني هيوستن بعد 6 أشهر من المعاناة

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الإثنين 27-07-2015 13:09

توفيت الشابة Bobbi Kristina Brown الابنة الوحيدة للمغنية الراحلة Whitney Houston، بعد 6 أشهر من إصابتها بأضرار جسيمة في المخّ، عن عمر ناهز الـ22 عاماً.

 

 

وقد أكدت العائلة خبر الوفاة، وذكرت أن Bobbi رحلت بسلام بين عائلتها يوم الأحد في 26 تموز/ يوليو، وذلك بعد 3 أعوام فقط من رحيل والدتها النجمة العالمية Whitney Houston عن عمر ناهزالـ48 عاماً.

 

 

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