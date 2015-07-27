وفاة بوبي كريستينا براون إبنة ويتني هيوستن بعد 6 أشهر من المعاناة

وقد أكدت العائلة خبر الوفاة، وذكرت أن Bobbi رحلت بسلام بين عائلتها يوم الأحد في 26 تموز/ يوليو، وذلك بعد 3 أعوام فقط من رحيل والدتها النجمة العالمية Whitney Houston عن عمر ناهزالـ48 عاماً.

فقدان الأمل من شفاء إبنة ويتني هيوستن.. وحبيبها المتهم الأول