تشارليز ثيرون في مسرح جريمة قتل وحشية حدثت في أسرتها

تستعد النجمة العالمية Charlize Theron للمشاركة في فيلم جديد مقتبس من رواية Dark Places للكاتبة الشهيرة Gillian Flynn.

Theron البالغة من العمر 39 عاماً، التي انفصلت مؤخراً عن خطيبها الممثل Sean Penn، ستؤدي دور امرأة تعود إلى مسرح جريمة قتل وحشية حدثت في أسرتها.

ويشارك في الفيلم أيضاً الممثل Nicholas Hoult والممثلة Chloë Grace Moretz.

وقالت Theron في عرض فيلمها الأول الخاص في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية "إنه طاقم كبير وكل شخص أجاد دوره بشكل تام".

وأضافت: "القصة جيدة مثلهم تماماً ونجحوا في تقديمها. أعتقد أن هذا هو ما يجعله أمراً جذاباً بالنسبة لي.. فكرة الذهاب للعمل مع كل هذه الشخصيات وسرد هذه القصة".

وقالت Charlize عن مشاركتها في الإنتاج: "أحب صناعة الأفلام. لذلك سواء أنتجت أم لا فأنا دائماً ضمن مجموعة. لا أحب ان أكون معزولة في حجرة صغيرة".

وأضافت: "تسحرني معدات التصوير والطاقم الذي يجعل كل هذا ممكناً".

يشار إلى أن Dark Places سيتم طرحه في دور السينما في الولايات المتحدة في السابع من أغسطس/ آب المقبل.



لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"