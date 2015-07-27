أيمن الرفاعي ينطلق إلى العالمية مع يونيفرسال ميوزيك

أعلنت شركة يونيفرسال ميوزيك العالمية، إحدى أكبر الشركات الرائدة في عالم الموسيقى، عن انضمام الفنان المصري أيمن الرفاعي لقائمة مطربيها، وذلك من خلال إنتاج وتوزيع ألبومه الغنائي الجديد، الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، ومن المقرر أن يصدر في الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل، وجاءت اتفاقية توزيع الألبوم بين شركتي "فويس ميديا"، التي تتخذ من دبي مقراَ لها، ويونيفرسال العالمية، اللتين نص اتفاقهما على أن تتولى الشركتان توزيع وتسويق الألبوم في جميع أنحاء العالم والوطن العربي ما عدا مصر، بالإضافة إلى تولي يونيفرسال تصوير العديد من أغنيات الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر أن يعقد الرفاعي جلسات عمل مكثفة بين الشركتين للاتفاق على خطط توزيع وتسويق جديدة للوصول إلى أعلى المستويات.

وصرح المنتج تامر البيطار، مدير وصاحب "فويس ميديا"، المسؤولة عن إدارة أعمال أيمن الرفاعي، بأنه سيتم عمل حملة تسويقية ضخمة مواكبة مع صدور الألبوم الجديد في منطقة الشرق الأوسط وفي جميع الإذاعات العربية والعالمية، كما سيتوفر الألبوم في جميع متاجر الموسيقى العالمية مثل "آي تيونز"، حيث سيتم إنشاء صفحة خاصة باسم الرفاعي، كما سيتم إنشاء قناة خاصة باسمه في أهم قنوات اليويتوب "Vevo"العالمية، بالإضافة إلى إصدار الأغاني في أهم المتاجر الموسيقية "أمازون" وتطبيق "أنغامي" وخدمة الرنات للهاتف المتحرك في جميع أنحاء العالم.

وأشار البيطار إلى أن يوينفرسال ميوزيك استضافت أيمن الرفاعي بمقر الشركة في دبي، وأوضح مسؤولوها له عن الخطة التسويقية وكيفية توزيع الألبوم والآليات التي تقوم بها الشركة لرفع مستوى الفنان، وذلك من خلال أساليب تكنولوجية جديدة بطرق عالمية، خصوصاً أن الشركة ستكون مسؤولة عن إدارة صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أيمن الرفاعي فنان شاب مصري، بدأت شهرته ومسيرته في الغناء والتمثيل حيث شارك في بطولة فيلمي"الكامب" و"كاريوكي" وقدّم أغنية "في عينيكي كلام" التي نالت نجاحًا كبيرًا، كما تألق وأظهر موهبته الفنية والمتميز وحضوره الملحوظ بعد أن قدم أكثر من أغنية منفردة حققت نجاحاً كبيراً مثل "ولا بنساك" 2010، "يا الله" 2012، وفي العام نفسه قدم أغنية "بأمارة إيه" من كلماته وألحانه وتوزيع شريف الوسيمي، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.