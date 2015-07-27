أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أيمن الرفاعي ينطلق إلى العالمية مع يونيفرسال ميوزيك

Google+ Print
أيمن الرفاعي ينطلق إلى العالمية مع يونيفرسال ميوزيك أيمن الرفاعي ينطلق إلى العالمية مع يونيفرسال ميوزيك

الإثنين 27-07-2015 15:04

أعلنت شركة يونيفرسال ميوزيك العالمية، إحدى أكبر الشركات الرائدة في عالم الموسيقى، عن انضمام الفنان المصري أيمن الرفاعي لقائمة مطربيها، وذلك من خلال إنتاج وتوزيع ألبومه الغنائي الجديد، الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، ومن المقرر أن يصدر في الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل، وجاءت اتفاقية توزيع الألبوم بين شركتي "فويس ميديا"، التي تتخذ من دبي مقراَ لها، ويونيفرسال العالمية، اللتين نص اتفاقهما على أن تتولى الشركتان توزيع وتسويق الألبوم في جميع أنحاء العالم والوطن العربي ما عدا ، بالإضافة إلى تولي يونيفرسال تصوير العديد من أغنيات الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر أن يعقد الرفاعي جلسات عمل مكثفة بين الشركتين للاتفاق على خطط توزيع وتسويق جديدة للوصول إلى أعلى المستويات.
وصرح المنتج تامر البيطار، مدير وصاحب "فويس ميديا"، المسؤولة عن إدارة أعمال أيمن الرفاعي، بأنه سيتم عمل حملة تسويقية ضخمة مواكبة مع صدور الألبوم الجديد في منطقة الشرق الأوسط وفي جميع الإذاعات العربية والعالمية، كما سيتوفر الألبوم في جميع متاجر الموسيقى العالمية مثل "آي تيونز"، حيث سيتم إنشاء صفحة خاصة باسم الرفاعي، كما سيتم إنشاء قناة خاصة باسمه في أهم قنوات اليويتوب "Vevo"العالمية، بالإضافة إلى إصدار الأغاني في أهم المتاجر الموسيقية "أمازون" وتطبيق "أنغامي" وخدمة الرنات للهاتف المتحرك في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيطار إلى أن يوينفرسال ميوزيك استضافت أيمن الرفاعي بمقر الشركة في دبي، وأوضح مسؤولوها له عن الخطة التسويقية وكيفية توزيع الألبوم والآليات التي تقوم بها الشركة لرفع مستوى الفنان، وذلك من خلال أساليب تكنولوجية جديدة بطرق عالمية، خصوصاً أن الشركة ستكون مسؤولة عن إدارة صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن أيمن الرفاعي فنان شاب مصري، بدأت شهرته ومسيرته في الغناء والتمثيل حيث شارك في بطولة فيلمي"الكامب" و"كاريوكي" وقدّم أغنية "في عينيكي كلام" التي نالت نجاحًا كبيرًا، كما تألق وأظهر موهبته الفنية والمتميز وحضوره الملحوظ بعد أن قدم أكثر من أغنية منفردة حققت نجاحاً كبيراً مثل "ولا بنساك" 2010، "يا الله" 2012، وفي العام نفسه قدم أغنية "بأمارة إيه" من كلماته وألحانه وتوزيع شريف الوسيمي، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي