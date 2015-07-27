انتقالات في الجول.. الإسماعيلى يقترب من تعاقده الثامن للموسم الجديد

ينهي غدا مسئولو النادي الإسماعيلى إجراءات التعاقد مع عماد حمدي لاعب ارتكاز فريق المنصورة.

ومن المنتظر أن يقوم مسؤولو الإسماعيلي بتسليم شيك لنادي المنصورة بمستحقات انتقال اللاعب حتى يحصلوا على الاستغناء الخاص به.

ويعد اللاعب هو الثامن الذي يتم الاتفاق على ضمه لصفوف الفريق بعد أن سبق التعاقد مع كل من مصطفى عفروتو، سعد حسنى، عبد الحميد أبو حبيب الفلسطيني، طه عادل، مروان محسن، عبد الرحمن شيكا، وأحمد أسامه حناكه.

ويستعد الإسماعيلي لملاقاة سموحة يوم 4 أغسطس المقبل في دور الـ8 لكأس مصر في ثاني مباراة يخوضها مع مدربه الجديد أحمد حسام ميدو.