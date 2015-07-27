جيلبرتو يتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة بعد إصابة خطيرة.. وفلافيو يوضح لـ في الجول حالته

كشف الدكتور صلاح عبد الخالق الذي أجرى للاعب ليوبار، رودي نداي، عملية جراحية اليوم الاثنين عن صعوبة عودته إلى ممارسة كرة القدم مرة أخرى.

وسقط اللاعب على رأسه في لقطة مروعة عقب التحامه مع حارس الزمالك أحمد الشناوي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات التي خسرها فريقه 2-0.

وتم نقل اللاعب إلى المستشفى فورا عقب خروجه من الملعب، قبل أن يجري عملية جراحية في العمود الفقري.

وقال أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "اللاعب وصل المستشفى مصابا بشلل رباعي مع ضيق في التنفس وانخفاض في الضغط. كان يحتاج إلى جراحة على وجه السرعة".

وتابع "الأمور أصبحت مستقرة الآن واللاعب يحتاج إلى رعاية مركزة لمدة يومين قبل السفر إلى الكونجو من أجل بدء مشوار العلاج الطبيعي".

وأكمل "لا أستطيع الجزم بموعد عودة الحركة للاعب، ولكن من المتوقع أن تعود جزئيا بشكل تدريجي".

وأوضح "استبعد عودته إلى الملاعب من جديد. نتمنى الآن أن يسير على قدميه مرة أخرى".

وأتم الطبيب"الحادث صعب جدا مثل حوادث السير والسقوط من أماكن عالية. هذه ليست حادثة عادية في الملاعب".