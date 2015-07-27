القسام: الأقصى "خط أحمر" والمساس به لن يمر مرور الكرام

أكدت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة "حماس" أن المسجد الأقصى المبارك "خط أحمر" وأن المساس به من قبل الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه لن يمر مرور الكرام.

وقال الناطق العسكرى باسم كتائب القسام أبو عبيدة فى تغريده له على صفحته الشخصية عبر موقع "تويتر" اليوم :"إن أهلنا ومقاومتنا فى الضفة سيجدون السبيل إلى تلقين المحتل درسا جديدا مفاده بأن الأقصى خط أحمر وأن المساس به لن يمر مرور الكرام".

وأضاف "إن تغول المحتل على أهلنا فى الضفة والقدس المحتلة هو خير دليل على أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وأن خيار مقاومته هو السبيل الوحيد".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى ومئات المستوطنين اليهود قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك أمس الأحد واليوم الاثنين فى ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع المصلين والمرابطين فى باحات الأقصى للدفاع عنه أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات فى صفوفهم واعتقال عدد آخر منه

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