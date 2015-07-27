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بالفيديو والصور.. تسريب مياه التكييف بمطار القاهرة على سير الحقائب

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تسبب تسرب مياه من مواسير التكييفات الخاصة بمبنى الركاب رقم "3" بمطار القاهرة الدولى فى تساقط المياه على سير الحقائب رقم "4" بصالة الوصول بالمبنى، وقامت فرق الصيانة بشركة الميناء بالتوجه إلى مكان التسريب وتم فحص المحابس وتغيير بعضها لوقف التسريب الذى استمر حوالى ربع ساعة .

وصرحت مصادر بأمن شركة ميناء القاهرة الدولى، أن بعض ركاب رحلة الوصول أثناء استلامهم حقائبهم فوجئوا بتساقط كميات من المياه على سير رم "4" ومنه على حقائبهم.

على الفور تم إبلاغ سلطات المطار، حيث انتقلت فرق الصيانة إلى مكان تساقط المياه وتم فحص المواسير أعلى الصالة حيث تبين أن مواسير التكيفات بها عطل بالمحبس الرئيسى، وهو سبب الأزمة، تم وقف المحبس وتغييره ووقف العمل على سير "4" لحين التأكد من تمام الإصلاح .

وأشارت المصادر إلى أن وقف السير لم يؤثر على حركة العمل داخل الصالة، لافتا إلى أن باقى السيور تعمل بكامل طاقتها وبشكل جيد .

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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