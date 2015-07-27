بالفيديو..إسلاميون ينتجون فيلما وثائقيا عن "حسان" للرد على تطاول الإخوان

أنتج مجموعة من الإسلاميين فيلما وثائقيا جديدا للشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى، لتوضيح مواقفه منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن، لمواجهة تطاول جماعة الإخوان التى تصاعدت حدتها خلال الفترة الماضية، وبعد أيام من رسالة اعتذار صفوت حجازى الداعية المقرب من الإخوان إلى حسان من داخل محبسه.

وحصل "اليوم السابع" على الفيلم الذى أعده إسلاميون حول مواقف الشيخ محمد حسان، والذى تقترب مدته من الساعة، ويحمل عنوان "الشيخ الساكت.. يقولون"، حيث تتضمن الفيديو إظهار كافة مواقف الشيخ من ثورة 25 يناير، بجانب مواقفه فى 30 يونيو، وتعليقاته حول الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر.

وتضمن الفيلم موقف الشيخ محمد حسان من الرؤساء السابقين، والاجتماعات التى كان يحضرها مع الشيوخ الإسلاميين خلال السنوات الماضية، إلى جانب أبرز البيانات التى أصدرها لإعلان مواقفه من الأحداث السياسية المختلفة.

من جانبه أكد محمد رجب، مؤسس حركة "دافع" للدفاع عن الإسلاميين، إصدار أول فيلم وثائقى جديد للشيخ ليوضح كافة مواقف حسان، ويضع حدا للمزاعم التى انتشرت ضده، ومن المقرر أن يتم إصدار مقال بحثى مطول فى اليومين المقبلين، من شأنه توضيح مواقف الشيخ محمد حسان طوال الـ 4 سنوات الماضية من الدم المصرى كله مسلمين وأقباط، شعب وجيش وشرطة.

وأضاف "رجب"، أن الفيلم مكون من قسمين، الأول مناشدة الشيخ للجيش والشرطة باحتواء اعتصام رابعة وبيان حرمة الدماء وآثارها السلبية على المجتمع أن سُفكت، وتوضيح بعض من محاولة الشيخ للمصالحة ووأد الفتنة تحقيقا للمصلحة العامة للوطن والمواطنين.

أما القسم الثانى فيتضمن الصراع بين الشيخ محمد حسان وبرنارد لويس صاحب مخطط تقسيم مصر إلى 4 دول، فيه نوضح معالجة الشيخ حسان لمحاولات اسقاط الجيش المصرى وتأجيج الانقسامات الداخلية والفتن الطائفية لتقسيم مصر إلى 4 دول، كما فى مخطط برنارد لويس، وكيف استطاع الشيخ أن يكتشف هذا المخطط الذى صار معلنا بتوجيهه من على المنبر فى أكثر من خطبة ولقاء تلفزيونى، مؤكدا خطورة إسقاط الجيش المصرى كهدف استراتيجى فى مخطط إسقاط الدولة المصرية وتقسيمها طبقا لمخطط برنارد لويس الذى قدمه للكونجرس الأمريكى وتزكيته من قبل أعضاء الكونجرس ومن ثم إسقاط الدول العربية تباعا.

وأشار "رجب" إلى أن الشيخ حسان وقف ضد مخطط إسقاط الدولة المصرية وكيفية مواجهتها مدعما ببعض الخرائط والتقارير الاوربية التى تكشف ما يحاك لمصرنا من العدو الصهيوامريكى فى المقابل تصدى علماء مصر لذلك، خاصة الشيخ حسان والدكتور مرسى والشيخ حازم ابو اسماعيل والدكتور عصام العريان بدعوة عموم الشعوب العربية والمسلمة إلى الوحدة والاتحاد ودعم القوات المسلحة المصرية كونها صمام الامان بعد الله، وأنها هى الكنز الذى يجب المحافظة عليه.