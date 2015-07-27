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التليفزيون الإيرانى يمنع أغانى سامى يوسف بسبب زيارة الأراضى المحتلة

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التليفزيون الإيرانى يمنع أغانى سامى يوسف بسبب زيارة الأراضى المحتلة التليفزيون الإيرانى يمنع أغانى سامى يوسف بسبب زيارة الأراضى المحتلة
منع التليفزيون الإيرانى إذاعة أغانى الفنان والمنشد الإيرانى الأصل سامى يوسف فى كافة قنواته الرسمية.

ووفقًا لمواقع إلكترونية إيرانية وموقع بارسينه الإيرانى، ربما يكون سبب منعه من التليفزيون الإيرانى هو سفره الأخير للأراضى المحتلة وزيارة الأماكن المقدسة للمسيحيين واليهود، ومشاركته بالغناء فى حفل ختام مهرجان "ليالى رمضان" فى بلدة الناصرية.

ووفقًا للموقع الإيرانى، صور الفنان سامى يوسف كليبه الأخير نشيد الوئام بين الأديان فى كل من الأردن وفلسطين والأراضى المحتلة.

وقال الموقع، سامى يوسف هو منشد إيرانى الأصل وابن موسيقار إيرانى يدعى "بابك رادمنش"، وكان يعرف بـ سيامك برنجان قبل هجرته إلى بريطانيا، ويغنى سامى يوسف بلغات مختلفة منها الفارسية والعربية والكردية والتركية الآذرية وتركية إسطنبول.

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