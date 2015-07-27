لتجنب الأمراض.. دليلك للوجبات اليومية الصحية

يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة الزيادة فى الوزن، وذلك نتيجة لعدم قدرتهم على تناول الطعام الصحى ومنخفض السعرات الحرارية الذى يحد من زيادة الوزن، كيف يمكن تناول الطعام الصحى وما هى شروطه؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الاهتمام بتناول الطعام ومنخفض السعرات الحرارية له الكثير من الفوائد على صحة الإنسان وأولها التخلص من الوزن الزائد الذى سيجلب لك الكثير من الأمراض.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الوزن الزائد له الكثير من الأضرار التى تلحق بجسم الإنسان وصحته ، وأهمها الإصابة بأمراض القلب وذلك بسبب ضغط بروز البطن عليه، وأيضا زيادة الوزن تتسبب فى ارتفاع نسبة الضغط والسكر والكولسترول والدهون الثلاثية.

و يقدم استشارى السمنة والنحافة، نظام غذائى صحى ومنخفض السعرات الحرارية، للحد من زيادة الوزن وهو:

1- وجبة الإفطار: كوب من الحليب + نصف رغيف من الخبز البلدى + قطعة صغيرة من الجبن أو فول + كوب من العصير الطازج الغير مضاف له السكر.

>2- وجبة الغذاء: ينصح بالإبتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والسريعة، واستبدالها بالأطعمة الصحية كقطعة من اللحم الخفيفة كالأسماك أو الدجاج أو اللحوم الحمراء+ 5 معالق من الأرز أو المكرونة+ طبق كبير من السلطة الخضراء.

>3- وجبة العشاء: يجب أن تكون خفيفة ولذلك ينصح بتناول 3 ثمرات من الفواكه + علبة من الزبادى.