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البورصة المصرية تخسر 1.7 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها

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البورصة المصرية تخسر 1.7 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها البورصة المصرية تخسر 1.7 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها

تراجعت مؤشرات البورصة   المصرية، بشكل جماعي، بنهاية  تعاملات، اليوم الإثنين، متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 485,4 مليار جنيه، مقارنة بـ487,1 مليار جنيه لدى نهاية تعاملات امس.

كما انخفض مؤشر البورصة الرئيسى “إيجي إكس 30″ بنسبة 1.46 % وبلغت قيمة المؤشر 7887.87 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.43% وبلغت قيمة المؤشر 440.08 نقطة.

وشملت التراجعات مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.77% وبلغت قيمة المؤشر 910.37 نقطة.

 

 

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