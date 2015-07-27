أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

FDAتوافق رسميا على استخدام عقار الداكلانزا بجانب السوفالدى لعلاج فيروس سى

Google+ Print
FDAتوافق رسميا على استخدام عقار الداكلانزا بجانب السوفالدى لعلاج فيروس سى FDAتوافق رسميا على استخدام عقار الداكلانزا بجانب السوفالدى لعلاج فيروس سى
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" بشكل رسمى فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى على استخدام عقارى "سوفالدى” و"داكلانزا" معاً، واللذين تم طرحهما منذ شهور عديدة، فى علاج مرض الالتهاب الكبدى الوبائى "ج" أو فيروس سى من النوع الجينى الثالث.

ويحتوى عقار السوفالدى على المادة الفعالة "سوفوسبوفير"، فيما يحتوى عقار داكلانزا على المادة الفعالة "داكلاتاسفير"، وأكد التقرير الذى نشر مؤخراً عبر موقع "FDA" أن عقار داكلانزا يعد هو الدواء الأول الذى أثبت أماناً وفاعلية فى علاج فيروس سى دون الحاجة لتناول الريبافارين أو الحصول على حقن الإنترفيرون.

وتم التأكد من فاعلية وآمان المزيج العلاجى "السوفالدى والداكلانزا" فى علاج فيروس سى بعد خضوع 152 شخصاً للتجارب الإكلينيكية، التى استمر لمدة 12 أسبوعاً، حصلوا خلالها على جرعة 60 مجم من عقار الداكلانزا و400 مجم من السوفالدى بشكل يومى منتظم، وكانت النتائج إيجابية للغاية.

وساهمت الأدوية الجديدة فى علاج فيروس لفترات طويلة لدى 98% من المرضى غير المصابين بالتليف الكبدى، بينما قلت النسبة إلى 58% فقط لدى المرضى المصابين بالتليف الكبدى.

وكان الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد، وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، قد كشف فى تصريحات سابقة له، أن وزارة الصحة، قد وافقت على اعتماد عقار "دكلانزا" أو "الدكتلاتوسفير"، كعلاج فعال للنوع الجينى الرابع لفيروس سى المنتشر بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365