FDAتوافق رسميا على استخدام عقار الداكلانزا بجانب السوفالدى لعلاج فيروس سى

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" بشكل رسمى فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى على استخدام عقارى "سوفالدى” و"داكلانزا" معاً، واللذين تم طرحهما منذ شهور عديدة، فى علاج مرض الالتهاب الكبدى الوبائى "ج" أو فيروس سى من النوع الجينى الثالث.

ويحتوى عقار السوفالدى على المادة الفعالة "سوفوسبوفير"، فيما يحتوى عقار داكلانزا على المادة الفعالة "داكلاتاسفير"، وأكد التقرير الذى نشر مؤخراً عبر موقع "FDA" أن عقار داكلانزا يعد هو الدواء الأول الذى أثبت أماناً وفاعلية فى علاج فيروس سى دون الحاجة لتناول الريبافارين أو الحصول على حقن الإنترفيرون.

وتم التأكد من فاعلية وآمان المزيج العلاجى "السوفالدى والداكلانزا" فى علاج فيروس سى بعد خضوع 152 شخصاً للتجارب الإكلينيكية، التى استمر لمدة 12 أسبوعاً، حصلوا خلالها على جرعة 60 مجم من عقار الداكلانزا و400 مجم من السوفالدى بشكل يومى منتظم، وكانت النتائج إيجابية للغاية.

وساهمت الأدوية الجديدة فى علاج فيروس لفترات طويلة لدى 98% من المرضى غير المصابين بالتليف الكبدى، بينما قلت النسبة إلى 58% فقط لدى المرضى المصابين بالتليف الكبدى.

وكان الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد، وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، قد كشف فى تصريحات سابقة له، أن وزارة الصحة، قد وافقت على اعتماد عقار "دكلانزا" أو "الدكتلاتوسفير"، كعلاج فعال للنوع الجينى الرابع لفيروس سى المنتشر بمصر.