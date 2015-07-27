لو اتأخرتى فى الحمل.. تعرفى على أهم الفحوصات الطبية لتأخر الإنجاب

تأخر الإنجاب والحمل أحد المشاكل التى تؤرق كثير من الأزواج خاصة الجدد نتيجة إلحاح الأهل والأقارب، مما يتطلب إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبيبة لتحديد السبب.

وحول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد مدرس التحاليل الباثولوجيا الإكلينكية بجامعة الأزهر، إن هناك بعض التحاليل والفحوصات الطبية الخاصة بتأخر الحمل والعقم عند النساء، حيث يتم إجراء تحليل هرمونات فى أيام معينة بالدورة الشهرية، والتى يجب أن تتم بمعمل تحليل معتمد تحت إشراف طبيب.

ويستكمل د. سامح قائلا "تتضمن الفحوصات الطبية لتشخيص تأخر الحمل عند النساء إجراء فحص البرجيسترون، والذى يتم إجراؤه فى اليوم الحادى والعشرين من نزول الدورة الشهرية، والذى يشير ارتفاع نسبته إلى علامة التبويض.

ويتابع د. سامح قائلا "يتم إجراء تحليل هرمون اللبن الذى يتم إفرازه من الغدة النخامية ووظيفته تحضير الثدى للرضاعة أثناء الحمل، ففى حالة ارتفاع نسبة هرمون اللبن مع عدم وجود حمل يؤدى لاضطراب فى إفراز هرمون تنشيط الحويصلات fsh وهرمون lh، مما ينتج عنه اضطراب عملية التبويض والدورة الشهرية قد يصل حد انقطاعها.

وأشار د. سامح قائلا "فى حالة زيادة هرمون اللبن يستوجب عمل أشعة مقطعية أو رنين مغناطسى على المخ لمعرفة إذا كانت تعانى المرأة من ورم حميد بالغدة النخامية".

وأضاف د. سامح قائلا "يمكن إجراء هرمون الذكورة والغدة الدرقية فى أى يوم من الشهر، بينما تحليل هرمون الغدة النخامية المتحكمة فى التبويض والدورة الشهرية fsh lh فيمكن إجراؤها ما بين اليوم الثانى إلى الرابع من الدورة الشهرية".