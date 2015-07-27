أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزراء الخارجية والدفاع العرب يقرون مشروع بروتوكول القمة العربية 27 أغسطس المقبل

Google+ Print
وزراء الخارجية والدفاع العرب يقرون مشروع بروتوكول القمة العربية 27 أغسطس المقبل وزراء الخارجية والدفاع العرب يقرون مشروع بروتوكول القمة العربية 27 أغسطس المقبل

جامعة الدول العربية

أعلن السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس المقبل، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لإقرار مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة، تنفيذًا لقرار القمة العربية الأخير فى شرم الشيخ التاسع والعشرين من مارس الماضى.

 جاء ذلك فى تصريحات للسفير بن حلى، اليوم الإثنين، ردًا على أسئلة للصحفيين بشأن الموعد المقرر للاجتماع المشترك، بعد الأنباء التى ترددت عن تأجيل الاجتماع الذى كان مقترحًا عقده بعد غد الأربعاء فى مقر الأمانة العامة.

وأضاف بن حلى أنه تم تحديد الموعد الخاص بالاجتماع المشترك فى ضوء المشاورات التى جرت بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر “رئاسة القمة الحالية” وعدد من الدول العربية الأعضاء.

وكان رؤساء أركان جيوش الدول العربية الأعضاء فى جامعة الدول العربية، قد عقدوا اجتماعين سابقين لدراسة البروتوكول الخاص بتشكيل القوة العربية المشتركة، قبيل عرضه على اجتماع مشترك لمجلس وزراء الخارجية والدفاع العربى فى السابع والعشرين من الشهر المقبل.

 

وأكد رؤساء الأركان خلال مداولاتهم السابقة أهمية وضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة، نظرًا للأبعاد الإستراتيجية المتعلقة بها لحاضر ومستقبل المنطقة العربية، ومواجهة التحديات التى تواجهها فى صيانة الأمن القومى العربى، والحفاظ على سيادة الدول واستقلالها وسلامة ترابها الوطنى ووحدة أراضيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا