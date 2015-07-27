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السيطرة علي تسريب المياه بمواسير التكييف بمطار القاهرة‎

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السيطرة علي تسريب المياه بمواسير التكييف بمطار القاهرة‎ السيطرة علي تسريب المياه بمواسير التكييف بمطار القاهرة‎

مطار القاهرة

تسبب تسرب مياه من مواسير التكييف الخاصة بمبني الركاب رقم “3″ بمطار القاهرة الدولي في تساقط المياه علي سير الحقائب رقم “4″ بصالة الوصول بالمبني، وقامت فرق الصيانة بشركة الميناء بالتوجه إلي مكان التسريب، وتم فحص المحابس وتغيير بعضها لوقف التسريب الذي استمر حوالي نصف ساعة.

صرحت مصادر بأمن شركة ميناء القاهرة الدولي،أنه قد فوجئ بعض ركاب رحلة الوصول أثناء استلامهم حقائبهم بتساقط كميات من المياه علي حقائبهم بسير رقم “4″.

وعلي الفور تم إبلاغ سلطات المطار، حيث انتقلت فرق الصيانة إلي مكان تساقط المياه وتم فحص المواسير أعلي الصالة، حيث وتبين أن مواسير التكييف بها عطل بالمحبس الرئيسي وهو سبب الأزمة، وتم تغيير المحبس ووقف العمل علي سير “4″ لحين التأكد من تمام الإصلاح.

وأشارت المصادر إلي أن وقف السير لم يؤثر علي حركة العمل داخل الصالة، وان باقي السيور تعمل بكامل طاقتها وبشكل جيد.

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