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تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث السفارة الأمريكية لـ 5 سبتمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث السفارة الأمريكية لـ 5 سبتمبر تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث السفارة الأمريكية لـ 5 سبتمبر

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، تأجيل محاكمة 23 متهمًا، فى ضوء اتهامهم بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، إلى جلسة 5 سبتمبر القادم، لمناقشة شهود الإثبات.

وأسندت النيابة، إلى المتهمين عددًا من الإتهامات، بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطني.

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