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المستشار ناجي شحاتة يداعب أحد المتهمين في التجديدات: «أنت شغال أيه يا مولانا»

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المستشار ناجي شحاتة يداعب أحد المتهمين في التجديدات: «أنت شغال أيه يا مولانا» المستشار ناجي شحاتة يداعب أحد المتهمين في التجديدات: «أنت شغال أيه يا مولانا»

ناجى شحاتة

داعب المستشار ناجي شحاتة، أحد المتهمين في قضية انضمام 12 متهما لجماعة إرهابية، أثناء جلسة تجديد حبسهم على ذمة القضية؛ حيث تحدث إلى أحد الملتحين قائلا له: أنت شغال أيه يا مولانا؟، فرد عليه “شغال إمام جامع”، ليرد عليه القاضى قائلا “أنا قولت كده برده”.

وأضاف المتهم، أثناء حديثه للمحكمة: أنا محبوس بقالي 630 يوم حبس احتياطي يا فندم، وماعملتش أي حاجة لكل ده، ليرد القاضي “ده أنت حاسبهم باليوم”، ليبتسم المتهم قائلا “أنا ماعملتش حاجة ومن الظلم أنى أتحبس طول المدة دى”، ليعقب القاضى “طب اصبر وما صبرك إلا بالله، ده سيدنا يوسف اتحبس وصبر وأنت برده لازم تصبر”.

فيما تعالت الابتسامات على وجوه بعض المحامين وأفراد الأمن على تعليقات القاضي وحديثه للمتهم، وذلك أثناء نظر جلسة تجديد حبس 12 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء أعمالها واستباحة الممتلكات العامة والخاصة، حسب أمر الإحالة.

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