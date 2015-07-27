ضبط مواطن تهرب من تسديد 331 مخالفة بـ 215 ألف درهم

تمكن فريق الإسناد في لإدارة العامة للمرور، من ضبط مواطن يملك مركبتين تهّرب من دفع المخالفات المروية و التي وصلت عددها (331) مخالفة وقيمتها الإجمالية بـ(215) ألفا و(260) درهم.

وقال العقيد سيف مهير المزروعي ، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن المذكور قام بقيادة مركبة من نوع نيسان بترول أبيض اللون وارتكب (222) مخالفة مختلفة، قدّرت قيمتها الإجمالية بـ(134) ألفا و(930) درهم، تنوعت ما بين (157) مخالفة لشرطة دبي و(7) مخالفات لشرطة أبوظبي، و(38) لشرطة الشارقة، و(19) مخالفة لنظام سالك بالإضافة الى (مخالفة واحدة الوقوف دون دفع الرسوم المقررة لخدمات المواقف).

وأضاف المزروعي ان المواطن قام بتسجيل مركبة أخرى من نوع نيسان بترول برتقالي اللون باسم شقيقته وتراكمت عليها عدد (109) مخالفة مختلفة، و قيمتها الإجمالية بـ(80) ألفا و(330) مخالفة، حيث تنوعت ما بين (87) مخالفة لشرطة دبي و(7) مخالفات لشرطة أبوظبي، و(8) للشارقة، و(3) مخالفات لسالك ومخالفة في سلطنة عمان الشقيقة، وأخيرا مخالفة واحدة لشرطة أم القيوين.

واوضح أنه تم التواصل مع السائق والتنسيق معه لدفع المستحقات المترتبة على المركبتين، إلا أن المذكور تحايل وتهّرب من الدفع الأمر الذي تطلب إلى التعاون مع شرطة الشارقة لضبط وإحضار المركبتين من مقر سكن المذكور في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة الى الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، موضحاً أنه بعد التدقيق أيضاً في سجلات السائق تبين أن لديه (81) نقطة مرورية، الأمر الذي سيستدعي إلى سحب الرخصة.

ودعا المزروعي، أفراد الجمهور الى دفع المخالفات بشكل فوري من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل الإنترنت أو مكاتب المرور أو عن طريق جهاز الدفع الآلي او التطبيقات الذكية، حتى لا تتراكم أو الاستفسار عن المخالفات من خلال التطبيقات الذكية أو مراجعة إدارات المرور أو مواقعها الإلكترونية حتى لا يقع الشخص فريسة تراكم المخالفات لافتا إلى أن شرطة دبي وتسهيلاً على المخالفين المتراكمة عليهم مبالغ كبيرة تعاملت معهم بنظام التقسيط لقيمة المخالفات شريطة أن ينهي المخالف كل الالتزامات التي عليه بالإمارات الأخرى.

وأشاد مدير الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في شرطة الشارقة على تعاونها المتميز في عملية احضار المركبتين مشيرا الى إن الإجراءات المتبعة بشأن المخالفات المتأخرة تشمل حجز المركبة ووقف الملف المروري لحين سداد قيمة المتأخرات.