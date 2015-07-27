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محامى برديس وشاكيرا: إحالة موكلتى للمحاكمة العاجلة.. وأولى الجلسات الخميس

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محامى برديس وشاكيرا: إحالة موكلتى للمحاكمة العاجلة.. وأولى الجلسات الخميس محامى برديس وشاكيرا: إحالة موكلتى للمحاكمة العاجلة.. وأولى الجلسات الخميس
قال إلهامى حسين العركى محامى برديس وشاكيرا إن نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس أحالت الراقصة برديس والمطربة شاكيرا للمحاكمة، وحددت لهما جلسة الخميس المقبل أمام محكمة جنح العجوزة.

كانت الراقصة برديس اعترفت أمام كريم رستم وكيل أول نيابة العجوزة أن مخرج كليبها هو من طالبها بتنفيذ حركات وإيماءات مثيرة فى الكليب، وكانت تستجيب له بحكم خبرته فى تصوير الفيديو كليب، وبحثا عن الشهرة، وحتى يكون عليها إقبال فى الأفراح، ولم يكن هدفها إثارة الغرائز.

وأضافت برديس أن مباحث الآداب ألقت القبض عليها أثناء وصلة رقص لها بأحد كباريهات شارع الهرم ولم تعلم بأمر ضبط وأحضارها.

بينما نفت المطربة شاكيرا كل التهم الموجهة لها من قبل النيابة، وقالت أنها تقدم فنا راقيا ليس به أى إثارة أو تحريض على الفسق، وأن مخرج الكليب هو من يطلب منها أداء بعض الحركات.
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