القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى عرض قوانين الانتخابات على الدستورية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المقامة من محمد مرعى عبد الرسول، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بعرض القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب، قبل إصدارها تنظيماً للعملية الانتخابية، على المحكمة الدستورية.

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 35370 لسنة 69 ق، كلا من اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، وطالبت الدعوى بعرض القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية قبل الشروع فى إجراء الانتخابات للفصل فى صحتها من عدمه لعدم تعطيل الانتخابات.

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العلاقات العمانية الإيرانية جيدة

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ووصف بن علوى علاقات بلاده مع إيران بالجيدة وتتسم بعلاقات حسن الجوار، وقال أنه من واجب الجميع إن تكون العلاقات جيدة وأن تتسم بالمصلحة المشتركة وأن يستفيد منها جميع الاطراف ولا تكون المصلحة لطرف على حساب الآخر .

وأكد بن علوى - رداً على سؤال حول مدى استفادة العمل العربى من العلاقات النموذجية بين إيران وسلطنة عمان وهل يمكن أن يكون لبلاده دور فى تحسين العلاقات، أنه ليس من المفيد أن تكون هناك استقطابات وهذه هى سمة العلاقات العمانية الايرانية ووفقاً للقانون الدولى ولشريعة الدول الاسلامية فلا يجب إن يتم التدخل فى الشئون الداخلية للدول .

وحول رؤية عمان لإيجاد حل سياسى فى الأزمة اليمينة قال بن علوى إن اليمن بلد عربى وجار لنا وبالتالى نتمنى أن تحل هذه المشكلة سياسيا بالرغم من التدخل العسكرى الحالى، وأضاف أن ما سمعناه من كلا الطرفيين فى صنعاء والرياض أنه لا حل للأزمة بدون الوفاق السياسى .

وأكد بن علوى أنه أصبح هناك إجماع على المستوى الشعبى والرسمى بالدول العربية بضرورة البحث عن حلول سياسية لكافة القضايا والأزمات التى تمر بها البلدان العربية لأن العنف والحرب وإستخدام القوة لن تساعد فى حل أى قضايا و نريد ألا يسيطر علينا اليأس.

عمان تهنئ مصر بقناة السويس الجديدة

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وقدم بن علوى التهنئة للشعب المصرى على قرب إفتتاح قناة السويس الجديدة قائلا " نشعر بالاعتزاز بالشعب المصرى الذى أستطاع إن يقوم بهذا الانجاز الكبير فى فترة قصيرة خلال سنة واحدة وننتظر مشروعات ضخمة كبيرة أخرى خلال

العلاقات المصرية العمانية وطيدة

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من جهته أكد سامح شكرى عمق العلاقات التى تربط بين مصر وسلطنة عمان الشقيقة، لافتاً إلى إن القيادات فى البلدين سعيان إلى توطيد العلاقات الثنائية ودعم سبل التعاون بين البلدين، وقال "نحن نثمن هذه العلاقة الوطيدة ونقدر العنصر التاريخى ووقف سلطنة عمان بجوار مصر فى مناسبات عديدة، حيث نتوافق فى الكثير من الرؤى والمواقف وستستمر هذه العلاقات على المزيد من التفعيل فى مناحى مختلفة من التعاون"، موضحاً أنه سيتم الاتفاق على زيادة تبادل الزيارات بين الجانبين على مختلف المستويات فى إطار تفعيل مجلس الأعمال بين البلدين .

وأشار شكرى إلى أن اجتماعه المطول مع بن علوى تناول التحديات التى تواجه البلدين والأوضاع فى سوريا وليبيا، كما تم تبادل وجهات النظر حول أهمية استمرار التشاور الوثيق بين البلدين لإيجاد حلول مناسبة لهذه القضايا بما يحفظ الامن القومى العربى، وأعرب شكرى عن تقديره لسلطنة عمان قيادة وشعبا على ما تبديه من اهتمام من تطورات فى مصر وتفهم لارادة الشعب المصرى والاهداف الحالية للحكومة المصرية للانطلاق نحو مستقبل يلبى طموحات هذا الشعب، مما يعيد مصر إلى الساحة العربية لتكون عنصرا فاعلا فى اطار التضامن العربى.

من جانبه، أكد وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوى أن هناك رغبة مشتركة بين البلدين فى تطوير العلاقات بما يحقق المزيد من المكاسب والعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وقال إن دور مصر رياديا فى كل القضايا سواء الثنائية او العمل العربى المشترك باعتبارها ملجأ لكل العرب، مشيرا إلى أنه استعراض مع شكرى العديد من القضايا التى تخص الوضع العربى العام.

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