أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التعاون الخليجى والأمم المتحدة يؤكدان أهمية الالتزام بالهدنة الانسانية باليمن

Google+ Print
التعاون الخليجى والأمم المتحدة يؤكدان أهمية الالتزام بالهدنة الانسانية باليمن التعاون الخليجى والأمم المتحدة يؤكدان أهمية الالتزام بالهدنة الانسانية باليمن
بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرياض، اليوم الاثنين مع اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الجمهورية اليمنية تطورات الأوضاع فى اليمن.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون والأمم المتحدة لتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الانسانية الى الشعب اليمنى فى كافة المحافظات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الالتزام بالهدنة الانسانية التى أعلنتها قيادة قوات التحالف العربى بناء على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، مما سيساعد المنظمات الانسانية المتخصصة على زيادة جهودها لإيصال مساعدات الاغاثة الى الشعب اليمني، داعين الحوثيين والقوات الموالية لهم الى احترام الهدنة والامتناع عن خرقها حفاظا على مصالح الشعب اليمنى.

كما تم بحث سبل دفع العملية السياسية السلمية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216.

وجدد الأمين العام خلال الاجتماع دعم دول مجلس التعاون ومساندتها للمساعى الحميدة التى تقوم بها الأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية وإعادة الأمن والاستقرار فى ربوع اليمن ، مشيدا بالجهود التى يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى هذا الاتجاه.

كما أعرب عن تقدير دول المجلس للجهود التى تقوم بها منظمات الأمم المتحدة للأعمال الانسانية فى ايصال مساعدات الاغاثة الى المحافظات اليمنية لرفع معاناة الشعب اليمنى فى ظل الظروف المأساوية التى تعيشها اليمن.

من جانبه، عبر السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد عن شكر الأمم المتحدة وتقديرها لقيادة قوات التحالف العربى بإعلان هدنة انسانية فى اليمن، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة والملموسة التى يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية لإيصال المساعدات الاغاثية الى الشعب اليمنى فى مختلف المحافظات ، مشيدا بالتعاون المستمر بين المركز وهيئات الاغاثة الانسانية التابعة للأمم المتحدة.

كان التحالف العربى قد اعلن اول امس عن هدنة فى اليمن بطلب من الرئيس اليمنى دخلت الليلة الماضية حيز التنفيذ وذلك لإيصال المعونات الانسانية للشعب اليمنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365