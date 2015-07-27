التعاون الخليجى والأمم المتحدة يؤكدان أهمية الالتزام بالهدنة الانسانية باليمن

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرياض، اليوم الاثنين مع اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الجمهورية اليمنية تطورات الأوضاع فى اليمن.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون والأمم المتحدة لتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الانسانية الى الشعب اليمنى فى كافة المحافظات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الالتزام بالهدنة الانسانية التى أعلنتها قيادة قوات التحالف العربى بناء على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، مما سيساعد المنظمات الانسانية المتخصصة على زيادة جهودها لإيصال مساعدات الاغاثة الى الشعب اليمني، داعين الحوثيين والقوات الموالية لهم الى احترام الهدنة والامتناع عن خرقها حفاظا على مصالح الشعب اليمنى.

كما تم بحث سبل دفع العملية السياسية السلمية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216.

وجدد الأمين العام خلال الاجتماع دعم دول مجلس التعاون ومساندتها للمساعى الحميدة التى تقوم بها الأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية وإعادة الأمن والاستقرار فى ربوع اليمن ، مشيدا بالجهود التى يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فى هذا الاتجاه.

كما أعرب عن تقدير دول المجلس للجهود التى تقوم بها منظمات الأمم المتحدة للأعمال الانسانية فى ايصال مساعدات الاغاثة الى المحافظات اليمنية لرفع معاناة الشعب اليمنى فى ظل الظروف المأساوية التى تعيشها اليمن.

من جانبه، عبر السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد عن شكر الأمم المتحدة وتقديرها لقيادة قوات التحالف العربى بإعلان هدنة انسانية فى اليمن، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة والملموسة التى يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية لإيصال المساعدات الاغاثية الى الشعب اليمنى فى مختلف المحافظات ، مشيدا بالتعاون المستمر بين المركز وهيئات الاغاثة الانسانية التابعة للأمم المتحدة.

كان التحالف العربى قد اعلن اول امس عن هدنة فى اليمن بطلب من الرئيس اليمنى دخلت الليلة الماضية حيز التنفيذ وذلك لإيصال المعونات الانسانية للشعب اليمنى.