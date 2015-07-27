صائب عريقات ينفى تقدم الرئيس الفلسطينى باستقالته خلال شهرين

نفى صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (فتح)، ما تداولته الصحف الإسرائلية حول تقدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس باستقالتة خلال شهرين.

وقال عريقات "هذا كلام تعودنا عليه من الصحف الإسرائيلية بشكل يومى بهدف الإساءة للسلطة الفلسطينية".

وتابع عريقات فى تصريحات للصحفيين على هامش لقائه بالدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، اليوم، أن "الرئيس محمود عباس هو الأمين على المشروع الوطنى الفلسطينى، كما أنه أحد مؤسسى الثورة الفلسطينية المعاصرة وأحد مؤسسى منظمة التحرير الفلسطينية، وأنه يحمل الأمانة مهما كانت الصعوبات وصولا إلى إنجاز تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت القناة الأولى الإسرائيلية قد زعمت أن أيام الرئيس الفلسطينى كحمود عباس فى السلطة باتت معدودة مشيرة إلى إن أبو مازن سيتقدم باستقالتة خلال شهرين.

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