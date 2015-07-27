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مقتل صحفى سورى فى اشتباكات بحى جوبر بدمشق

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مقتل صحفى سورى فى اشتباكات بحى جوبر بدمشق مقتل صحفى سورى فى اشتباكات بحى جوبر بدمشق
لقى الصحفى السورى الموالى للنظام ثائر العجلانى مصرعه بعد سقوط قذيفة فى حى جوبر بدمشق حيث كان يغطى الاشتباكات العنيفة بين الجيش والمسلحين.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن معارك عنيفة تدور منذ فجر، اليوم الاثنين، بين مقاتلى المعارضة والقوات الحكومية مدعومة بمقاتلين من حزب الله على أطراف حى جوبر، بالتزامن مع قصفه من قبل القوات الحكومية بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض.

ولقى الصحفى السوري، مراسل إذاعة "شام إف إم" مصرعه، خلال تغطيته للعمليات العسكرية التى تجرى فى الحي، بالإضافة لمقتل من ضباط القوات الحكومية أثناء محاولة دخول الحى.

ومنذ سبتمبر 2014، بدأت قوات النظام مدعومة من حزب الله اللبنانى عملية عسكرية واسعة لاستعادة حى جوبر فى شرق العاصمة، من سيطرة مقاتلى المعارضة الذين يسيطرون عليه منذ صيف 2013.

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