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أوقاف أسيوط تنهى استعداداتها للاحتفال بمولد العارف بالله السلطان الفرغل

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أوقاف أسيوط تنهى استعداداتها للاحتفال بمولد العارف بالله السلطان الفرغل أوقاف أسيوط تنهى استعداداتها للاحتفال بمولد العارف بالله السلطان الفرغل
تفقد الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الاثنين، مسجد السلطان الفرغل بمدينة أبو تيج، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة احتفال أبناء المحافظة بمولد العارف بالله الفرغل.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المديرية أنهت استعدادها لمولد العارف بالله السلطان الفرغل، بتشكيل لجنة متابعة من أعضاء لجنة المتابعة الميدانية بالمديرية، للتواجد طول فترة الاحتفال داخل المسجد فى الفترة الصباحية والمسائية، لإلقاء المحاضرات والدروس الدينية على المشاركين فى الاحتفال.

وناشد الشيخ العجمى، زوار مولد السلطان الفرغل، بالمحافظة بالحرص على نظافة المسجد، وضرورة الالتزام بأوقات الزيارة وعدم المزاحمة، حفاظا على سلامة الزوار.

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