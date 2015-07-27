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زحام مرورى فى شوارع ومحاور محافظتى القاهرة والجيزة

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زحام مرورى فى شوارع ومحاور محافظتى القاهرة والجيزة زحام مرورى فى شوارع ومحاور محافظتى القاهرة والجيزة
شهدت بعض شوارع ومحاور محافظتى القاهرة والجيزة، فى ساعات الذروة الثانية للزحامات المرورية، اليوم الاثنين، كثافات مرورية عالية، فى ظل تواجد مرورى مكثف لرجال المرور لسحب الكثافات المرورية من كافة المحاور.

وشهد أعلى كوبرى أكتوبر بالوصلة المعلقة فى الاتجاهين للقادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض تكدسا مروريا، وتكرر الأمر أسفل ميدان رمسيس وعباس، وكوبرى الجامعة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو للقادم من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى منطقة المهندسين، وشهد طريق الإسكندرية الزراعى، وطريق الصحراوى عند البوابات بالقرية الذكية بسبب الكثافات المرورية.

كما شهد طريق القطامية كثافات مرورية كبيرة، والطريق الدائرى بوصلة 6 أكتوبر شهد تكدس السيارات، فيما شهدت مناطق وشوارع وسط البلد زحامًا مروريًا بامتداد شارع رمسيس بمطلع كوبرى 15 مايو وبشارعى الهرم وفيصل للمتجه إلى ميدان الجيزة.

كما تباطأت حركة السيارات فى ميدان رمسيس، ظهرت بعض الكثافات فى محيط الميدان ببعض الشوارع المؤدية له، كما شهد شارع رمسيس تكدسًا مروريًا أمام حركة السيارات، فى الطريق المؤدى إلى مدينة نصر ومصر الجديدة.

وشهد محور 26 يوليو حالة من الزحام المرورى أمام القادم من ميدان لبنان وفى طريقه إلى أكتوبر، وكذلك أعلى الطريق الدائرى من الزراعى إلى نفق السلام بعد مؤسسة الزكاة، وتكرر الأمر بمحور صفط اللبن للمتجه من الطريق الدائرى وفى طريقه إلى نادى الرماية والجيزة، وكذلك الأمر من بشارع فيصل والهرم بدءا من ميدان الرماية وحتى شارع العريش، وتنفرج الحركة المرور بعد ذلك وصولا إلى منطقة الطالبية التى تظهر بها كثافات مرورية حتى ميدان الجيزة.

فيما كثف رجال المرور من تواجدهم بجميع الطرق الرئيسية فى محاولة لإعادة الحركة للطريق لإنهاء أى زحام مرورى فى أى وقت يحدث بالتنسيق مع باقى القطاعات الأخرى ورفع العقبات أمام السيارات وإبعاد الباعة الجائلين عن الطريق ومعاقبة السيارات المخالفة والتى تسير عكس الاتجاه.

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مصر 365

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