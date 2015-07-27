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مستشار سابق لمحافظ أسيوط يفتح قبر والديه ويمكث مع جثتيهما ساعتين

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مستشار سابق لمحافظ أسيوط يفتح قبر والديه ويمكث مع جثتيهما ساعتين مستشار سابق لمحافظ أسيوط يفتح قبر والديه ويمكث مع جثتيهما ساعتين
فى واقعة تعد الأولى من نوعها قام عبد الله كامل، مستشار محافظ أسيوط لشئون المعاقين سابقا، بفتح قبر والديه والمكوث داخل المقبرة لمدة ساعتين.
>اليوم السابع -7 -2015
>وكان كمال قد أدلى بعدة تصريحات حول هذه الواقعة الذى أكد فيها أنه أقدم على فتح القبر والنوم بجوار والديه لأخذ العظة والعبرة من الموت ومعرفة أن الحياة فانية لا محالة، وأنه فى وقت من الأوقات شعر بأنه فى ساعة ضيق وأحس أنه فى حاجة للمكوث بجانب والديه.
>اليوم السابع -7 -2015
>وأضاف كامل أنه أدرك الموت ثلاث مرات فى اليوم، الأولى وهو يجلس مع إنسان أحبه من كل قلبه، وكان يعيش معه الحب فى أجمل صورة، ومرة أخرى فى غرفة الاستقبال بالمستشفى، وإحساس أقوى وهو داخل القبر إحساس وشكل لا يعلمه إلا الله".

يذكر أن عبد الله كامل تم تعيينه مستشارًا لمحافظ أسيوط لشئون ذوى الإعاقة، بقرار من إبراهيم حماد المحافظ السابق قبل رحيله بأيام، وفور تولى ياسر الدسوقى المحافظ الجديد أبقى عليه فى منصبه كمستشار المحافظ لشئون ذوى الإعاقة، إلا أنه تقدم باستقالته الشهر الماضى بعد منعه من لقاء رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أثناء زيارته لأسيوط.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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