فى العدد الأخير لجريدة "الخط الساخن".. أسباب إنشاء قناة السويس الجديدة

نشرت جريدة الخط الساخن النصف شهرية التى تصدر فى محافظة بالإسماعيلية، فى عددها الأخير يوليو 2015، حوارا مع محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، كشف خلاله تفاصيل استعدادات المحافظة لحفل الافتتاح الأسطورى لقناة السويس الجديدة.

وبرزت جريدة الخط الساخن التى يرأس مجلس إدارتها محمد الرائد بالإسماعيلية ومدن القناة فى تقرير لها بعنوان الأسباب الحقيقية وراء إنشاء قناة السويس الجديدة، كشفت خلاله المكاسب التى ستحققها القناة الجديدة والهدف من إنشائها.

ونشرت الصحيفة تقريرا حول عمالة اليومية بهيئة قناة السويس، فى صفحة التحقيقات، عنوته بـ"بالمستندات عمالة اليومية بهيئة قناة السويس تم اجتيازهم الاختبارات ومدة التدريب ولكن تم تبديلهم بأشخاص أخرى".

كما نشرت تحقيقا فى الصفحة الخامسة حول غلاء الأسعار فى عيد الفطر، كان بعنوان "عيد الفطر.. ما بين غلاء الأسعار وجشع التجار"، كشفت خلاله ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والملابس بمناسبة عيد الفطر.

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