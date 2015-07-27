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مدير المرور بالداخلية: أوصينا الضباط بحسن معاملة المواطنين فى الأكمنة

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مدير المرور بالداخلية: أوصينا الضباط بحسن معاملة المواطنين فى الأكمنة مدير المرور بالداخلية: أوصينا الضباط بحسن معاملة المواطنين فى الأكمنة
قال اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه أوصى ضباط وأفراد المرور بحسن معاملة المواطنين فى الشوارع خاصة أثناء فحص السيارات والرخص فى الأكمنة الأمنية بالشوارع.

وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور بعد توليه المهمة فى حركة تنقلات الداخلية الأخيرة، نعلى قيم حقوق الإنسان، وشددنا على انتشار الخدمات الأمنية على مستوى الجمهورية واستهداف الخارجين عن القانون.

وأردف مساعد وزير الداخلية، الحملات المرورية مستمرة على مدار الـ 24 ساعة فى الشوارع والمحاور الرئيسية وهدفنا خلق سيولة مرورية وتحقيق الأمن للمواطن وضمان وصوله لمنزله أو عمله بسهولة ويسر.
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