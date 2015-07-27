دفاع توفيق عكاشة يقدم أسطوانة بها فيديو يؤكد احترام موكله للقضاة

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وتغيب المحامى محمود السقا عن حضور جلسة اليوم وحضر عنه محاميه محمود عز العرب، والذى أكد للمحكمة أنه ليس لديه طلبات، فمازحه القاضى قائلا: "أحسن" مما جعل القاعة تضج بالضحكات.

كما طلب المحامى الحاضر عن المتهم توفيق عكاشة التصريح له بمفادة القضاء الأعلى عن القضاة الذين تم إحالتهم إلى التأديب والصلاحية والذين عقدوا مؤتمرا صحفيا وتم تسميتهم "قضاة من أجل مصر" وعلى رأسهم القاضى الهارب وليد شرابى، كما قدم حافظة مستندات بها أسطوانة للمتهم يؤكد فيها احترام عكاشة للقضاة وحشد للثورة من خلال دعوات المليونيات التى كان يدعو لها.

كما طلب محامى عكاشة إلغاء إدراج اسم موكله من قوائم الممنوعين من السفر، وتحدث عكاشة من داخل القفص، وهو ما أثار حفيظة المتهمين داخل القفص.