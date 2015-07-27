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محامى مرسى يطلب من المحكمة استخراج النظم الأساسية واللوائح لنادى القضاة

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محامى مرسى يطلب من المحكمة استخراج النظم الأساسية واللوائح لنادى القضاة محامى مرسى يطلب من المحكمة استخراج النظم الأساسية واللوائح لنادى القضاة
تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقال المحامى سليم العوا محامى المتهم "محمد مرسى" إنه يطلب النظم الأساسية واللوائح لنادى القضاة، كما طلبها خالد على، فقاطعه القاضى أنت افتكرت، فرد العوا لا يافندم أنا اتعلمت من زميلى الأستاذ خالد على، وكذلك اللوائح الاساسية لأندية القضاة، وكذلك حديث موكله محمد مرسى، فقال القاضى بعدين، فرد المحامى خلينى أشوفه وأشوف طلباته.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم وبسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وهانى حمودة، وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
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