للحامل انتبهى.. المضاد الحيوى ممكن يعرضك للإجهاض خديه باستشارة الطبيب

تناول العلاجات الدوائية فى فترة الحمل يعد من أكثر الأمور التى تثير قلق المرأة، وخاصة مع فرص تعرض جنينها لمشاكل فى النمو نتيجة لتناول أنواع خاطئة ومحظورة من العلاجات فى تلك الفترة.

وقد أرسلت قارئة تقول إنها حامل فى الشهر الخامس وأصيبت بالأنفلونزا، وقد نصحها الطبيب بضرورة تناول مضاد حيوى لعلاج تلك العدوى وتسأل عن مدى أمان هذا العلاج على جنينها.

وفى إجابته عن سؤالها يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا أن المضاد الحيوى من الأدوية التى لا يمكن الاستغناء عنها حتى فى فترة الحمل، ولذلك فهناك قائمة محددة من المضادات الحيوية والتى يسمح بتناولها فى تلك الفترة وبأمان كامل.

مشيرا إلى أن قائمة المضادات المسموح تناولها أثناء الحمل، تم تحديدها بدقة وبعناية شديدة، لتجنب تناول أى من الأنواع الخطيرة للمضادات الحيوية، نظرا لحجم الكوارث التى قد تقع على تكوين الأجنة نتيجة للمكونات التى تحتويها بعض منه، بل قد يؤدى تناول بعض الانواع إلى تعرض المرأة للإجهاض، وخاصة فى الشهور الاولى من الحمل، وهو الأمر الذى ينتبه له الأطباء عند وصف مضاد حيوى للمرأة فى فترة الحمل.

لذا يطمئن أبو النجا السيدة من تناول العلاج وخاصة فى حالة كان الطبيب على علم بحملها.