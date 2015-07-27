أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية توافق على عقار جديد لعلاج سرطان الجلد

Google+ Print
إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية توافق على عقار جديد لعلاج سرطان الجلد إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية توافق على عقار جديد لعلاج سرطان الجلد
وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على عقار جديد من إنتاج شركة نوفارتيس للمستحضرات الدوائية لعلاج أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا.

ويحمل عقار (أودومزو) تحذيرا على العلبة من مخاطر وفاة أو تشوهات شديدة فى الأجنة إذا تناولته المرأة الحامل.

ويفيد العقار المرضى الذين يعانون من حالة متقدمة من سرطان الجلد (كارسينوما) ويوقف أو يبطئ نمو الأنسجة السرطانية من خلال سد المسارات الجزيئية النشطة فى الخلايا السرطانية الأساسية.

وخلايا كارسينوما السرطانية هى عادة نوع من سرطانات الجلد البطيئة النمو غير المؤلمة التى تبدأ فى الطبقة الظاهرة من الجلد.

وهى تنمو فى المناطق التى تتعرض عادة للشمس والإشعاعات فوق البنفسجية الأخرى.

وعلى الرغم من كونه فى مراحل متقدمة لا ينتقل هذا النوع من السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم ولا يمكن علاجه من خلال الجراحة او العلاج الإشعاعى.

وكان عقار إريفيدج من إنتاج شركة روش هولدينج هو أول عقار توافق عليه إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية عام 2012 لعلاج هذا النوع من السرطان.

وتقول الأكاديمية الأمريكية لأمراض الجلد إن خمس الأمريكيين عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365