إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية توافق على عقار جديد لعلاج سرطان الجلد

وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على عقار جديد من إنتاج شركة نوفارتيس للمستحضرات الدوائية لعلاج أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا.

ويحمل عقار (أودومزو) تحذيرا على العلبة من مخاطر وفاة أو تشوهات شديدة فى الأجنة إذا تناولته المرأة الحامل.

ويفيد العقار المرضى الذين يعانون من حالة متقدمة من سرطان الجلد (كارسينوما) ويوقف أو يبطئ نمو الأنسجة السرطانية من خلال سد المسارات الجزيئية النشطة فى الخلايا السرطانية الأساسية.

وخلايا كارسينوما السرطانية هى عادة نوع من سرطانات الجلد البطيئة النمو غير المؤلمة التى تبدأ فى الطبقة الظاهرة من الجلد.

وهى تنمو فى المناطق التى تتعرض عادة للشمس والإشعاعات فوق البنفسجية الأخرى.

وعلى الرغم من كونه فى مراحل متقدمة لا ينتقل هذا النوع من السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم ولا يمكن علاجه من خلال الجراحة او العلاج الإشعاعى.

وكان عقار إريفيدج من إنتاج شركة روش هولدينج هو أول عقار توافق عليه إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية عام 2012 لعلاج هذا النوع من السرطان.

وتقول الأكاديمية الأمريكية لأمراض الجلد إن خمس الأمريكيين عرضة للإصابة بسرطان الجلد.