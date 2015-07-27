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بالصور.. شكري يُستقبل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

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شكري يُستقبل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

شكري يُستقبل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

التقي سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم، مع الدكتور صائب عريقات القائم اعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، حيث تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلي أساس حل الدولتين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان الوزير شكري استمع خلال اللقاء الي شرح مفصل من المسئول الفلسطيني حول تطورات جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة ومسار القضية الفلسطينية، والتأكيد علي ان إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يتطلب احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلي رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دَولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة علي كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا علي ضرورة توفير الحماية لابناء الشعب الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية، منوها بان إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية هو السبيل للعمل علي مكافحة الإرهاب والتطرف ومنع انتشاره في المنطقة.

وأضاف المتحدث ان الوزير شكري شدد خلال اللقاء علي ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والجهود المكثفة التي تبذلها لتسويتها باعتبارها قضية العرب المركزية الأولي، منوها بجهود اللجنة الوزارية العربية التي تم تشكيلها في القمّة العربية بشرم الشيخ برئاسة وتكليفها بمتابعة الجهود والاتصالات الدولية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ومشيرا الي المبادرة الفرنسية الاخيرة الخاصة بدفع جهود السلام الفلسطينية- الاسرلئيلية. كما أكد الوزير شكري علي أهمية الحفاظ علي الطابع العربي والإسلامي للقدس الشرقية ورفض كافة محاولات تهويدها وضرورة توفير الأمن للمقدسيين ومُنِع الاقتحامات المتكررة لساحة الحرم القدسي الشريف ووقف كافة الأنشطة غير القانونية في الاراضي الفلسطينيّة.

شكري يُستقبل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

شكري يُستقبل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

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