النقض تؤيد حكم الجنايات على سائق قطار

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من سيد عبدة رضوان حسنين عامل المزلقان، وحسين عبد الرحمن عبد الحليم المحولجي، وأيدت الحكم الصادر من محكمة منفلوط فى 27 فبراير 2014، بمعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنس عمارة وعضوية المستشارين عبد الله منصور، وربيع لبنة وأحمد زلمة ومحمد حلبى، وحازم داود وحسن كفافي، وبسكرتارية حسام الدين أحمد ومحمد زيادة.

ترجع الواقعة إلى يوم 17 يونية 2012، عندما اصطدم قطار رقم 165 في الثامنة صباحا والقادم من أسيوط إلى القاهرة، باتوبيس مدرسة دار حراء الخاصة بقرية المندرة دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وانحشر الأوتبيس بين عجلات القطار، وأسفر عن وفاة 48 تلميذاً وأصيب 13 آخرون.