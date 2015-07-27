أخبار عاجلة

حملة من تلاميذ مدرسة ألمانية ضد ترحيل صديقهم اللاجئ -
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط -
إحالة 18 مسجل خطر بـ4 مدن في المنيا للنيابة العامة -
"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة -
تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية -
"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء -
بعد الفوز على الزمالك| «الشرقية» يرفض الراحة استعدادا لدجلة -
اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك والشرقية -
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم -
أسامة إبراهيم يجري جراحة عاجلة في الأنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

النقض تؤيد حكم الجنايات على سائق قطار

Google+ Print
النقض تؤيد حكم الجنايات على سائق قطار النقض تؤيد حكم الجنايات على سائق قطار

صورة أرشيفية

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من سيد عبدة رضوان حسنين عامل المزلقان، وحسين عبد الرحمن عبد الحليم المحولجي، وأيدت الحكم الصادر من محكمة منفلوط فى 27 فبراير 2014، بمعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنس عمارة وعضوية المستشارين عبد الله منصور، وربيع لبنة وأحمد زلمة ومحمد حلبى، وحازم داود وحسن كفافي، وبسكرتارية حسام الدين أحمد ومحمد زيادة.

ترجع الواقعة إلى يوم 17 يونية 2012، عندما اصطدم قطار رقم 165 في الثامنة صباحا والقادم من أسيوط إلى القاهرة، باتوبيس مدرسة دار حراء الخاصة بقرية المندرة دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وانحشر الأوتبيس بين عجلات القطار، وأسفر عن وفاة 48 تلميذاً وأصيب 13 آخرون.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا