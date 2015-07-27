وزير الشباب: البابا تواضروس والكنيسة المصرية لها دور كبير فى القضاء على الفتنة الطائفية

​قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن من أعظم كلمات البابا تواضروس “وطن بلا كنائس أفضل كثيراً من كنائس بلا وطن” والتى ساهمت فى القضاء على الفتنة الطائفية فى مصر.

وأضاف عبد العزيز خلال كلمته بندوة “بيت العائلة المصرية” بمسرح وزارة الشباب والرياضة، أن وجود البابا تواضروس بالوزارة للحوار مع الشباب يعد مكسب كبير جداً للحوار الفكرى مع الشباب على مختلف المستويات.

وكان البابا تواضروس وصل صباح اليوم لوزارة الشباب، لعقد لقاء حوارى مع مجموعة من شباب مصر على مسرح الوزارة ضمن فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى التثقيفى، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، تحت عنوان “دور الشباب فى بناء مستقبل مصر”.